اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والحلوى المخلوطة بمواد مخدرة

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
السيد فؤاد 8:48 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 8:48 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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تمكّن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة في المبنى رقم 3 بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والحلوى المخلوطة بمواد مخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

حيث تقدَّم مندوب إحدى شركات الطيران بتفويض للشركة من أحد الركاب الذين وصلوا من نيويورك على رحلة طيران الشركة فى يوم سابق لإنهاء الإجراءات الجمركية على 3 حقائب متخلفة للراكب.

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وتم تشكيل لجنة جمركية من عماد صلاح وأحمد مجاهد مأمورى الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائب الراكب،

فتبيَّن وجود 133 عبوة سجائر إلكترونية بداخلها زيت مادة الحشيش المخدر، وكيس حلوى مخلوطة بمادة الحشيش مخبّأة بين أمتعة الراكب الشخصية.

وقرر الدكتور أحمد حسين، مدير الإدارة الرابعة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 34 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

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بقلم السيد فؤاد

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