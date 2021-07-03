اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية داخل عبوات الشاى

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
السيد فؤاد 6:48 م, السبت, 3 يوليو 21 6:48 م, السبت, 3 يوليو 21

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تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة إحدى شركات الطيران الخاصة القادمة من جروزني، اشتبه محمد محمود، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب الأجانب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمريرحقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة فأفاد بوجود عبوات دوائية تكرارية داخل إحدي الحقائب.

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وبالعرض مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، قام بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عبوات شاي كرتونية مغلقة بتغليف المصنع، بداخلها 15عبوة من أدوية ال cancer غالية الثمن مخبأة فى عبوات الشاي بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وقرر أسامة دياب مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 75 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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بقلم السيد فؤاد

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