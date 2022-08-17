جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من أدوية علاج الأورام

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهره الدولى برئاسة محمد رمضان الدمرداش مدير إدارة الجمرك بالإنابة من ضبط محاوله تهريب تهريب كمية من أدوية علاج الأورام السرطانية بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار صبيحة التركى على رحلة طائرة خطوط النيل للطيران رقم NP192 القادمة اشتبه محمد زايد رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول ويحمل حقيبة سفر كبيرة وهاند باج نظرا لقصر المدة بين السفر والعودة.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقيبته علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم مأمور الفحص وهانى مصطفى رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على محمد رمضان الدمرداش مدير الجمرك بالإنابة قام بتكليف مجدي عزت مأمور الجمرك وسامى سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧٥ أمبول من عقار NAVELBINE 50 mg/5ml وعدد من أقراص عقار Nxavar 200mg و EXJADE 500mg مخبأة فى جيب سحرى فى قاع حقيبة السفر الخاصة به .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات مجدى عزت ومحمد عدلى وسامى سليمان وعلى فهمى من الأمن الجمركى .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمبنى الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .