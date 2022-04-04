تمكن موظفي الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولي وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الاماراتية استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٩ هاتف محمول ماركة iPhone أسفل قاع إحدي الحقائب الخاصة بالراكب.

وفى المحاولة الثانية اثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة الخطوط القطرية استوقف عمر سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير بعض حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من محمد جمال الدين أحمد مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٤ عبوات بهم زيت الماريجوانا Thc المخدر وعبوة لسيجارة الكترونية بها نفس المادة المخدرة .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد كل راكب برقم 52 و53 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

كما تمكنت ادارة جمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم ١٠ لسنه٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

ففى اثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران الجزيرة اشتبه محمد عبدالله مكافحة التهرب الجمركى وأمير يسرى تفتيش الركاب فى الراكب ا. م . ا . ع مصرى الجنسية .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع او أشياء ممنوعه أو محظوره او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة عمرو هاشم

مأمور الفحص وحسن على أبو الفتوح مدير ادارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية من وائل عبدالحميد وموزه جمال بحضور محمد عبدالله مكافحة التهرب الجمركى وبلال محمد قسم الأمن الجمركى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦ هواتف محمولة ماركة آيفون ١٣ برو ماكس و ١٠ ساعات ذكية ماركة apple Wath pro و ٧ سماعات ماركة air pods .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم ١٠ لسنه ٢٠٢٢