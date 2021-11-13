جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء وعدد من السبائك الذهبية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير الجمرك من ضبط محاولة تلسكوب وبندقية ضغط هواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الطائرة القطرية القادمة من الدوحة استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد راكب أجنبى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة عمرو عبدالمجيد غزال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات ما يشتبه أن تكون بندقية.

وقام محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بندقية ضغط هواء وتلسكوب يتم تثبيته علي سلاح (بندقية)، قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بالعرض على ادارة شرطة الحماية المدنية بالمطار حيث افاد تقرير المقدم طارق رماح بأن البندقية ضغط هواء ويلزم لدخولها موافقة وتصريح من مصلحة الأمن العام، أما التلسكوب فمحظور دخوله .

قرر أسامة دياب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة السعودية القادمة من الرياض استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود قطع معدنية صغيرة بين طيات الملابس في إحدي حقائب الراكب .

وقام محمد الهادي احمد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 سبائك ذهبية بوزن واحد كيلو جرام بين طيات ملابسه داخل الحقيبة .

قرر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 143 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .