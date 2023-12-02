جمارك مطار القاهرة تحرر 37 محضر تهرب وضبط في نوفمبر الماضي

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك 33 محضر تهرب وضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضى منها 7 محاضر في مبني الركاب رقم (1) و13 محضر في مبنى الركاب رقم (2) برئاسة الدكتور أحمد سعد مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 و13 محضر في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية .
وتم تحرير هذه المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات كمية من الحشيش والماريجوانا والنباتات والزيوت المخدرة وشرائط العقاقير المخدرة والسجائر الإلكترونية بها مواد مخدرة وقطع من الحلوي المطعمة بمخدر THC و CBD والمخدرات الأخري المتنوعة والعملات وعدد من أجهزة قياس السكر والهواتف المحمولة والأسلحة البيضاء المتنوعة والمناظير التى يتم تركيبها علي الأسلحة النارية ومستلزمات طب الأسنان والعظام .
يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.