جمارك مطار القاهرة تحبط 5 محاولات تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالإنابة من ضبط 5 محاولات تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

كانت المحاولات الأولي والثانية والثالثة أثناء انهاء تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه حسن مختار رئيس قسم اللجنة الجمركية فى 3 ركاب مصريين أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبالعرض على توني فكري فريد مدير الحركة قام بتكليف فادي نبيل و احمد محمد مجاهد و عماد سيد حسين والسيد أحمد موسي مأمورى الجمرك بتفتيش حقائبهم وتفتيشهم ذاتيا فتبين وجود 17 هاتف محمول ماركة iPhone مع الراكب الأول و 10 هواتف محمولة نفس الماركه مع الراكب الثاني و9 هواتف محمولة ماركة iPhone أيضا مع الراكب الثالث وجميعها مخبأة علي أجسام الركاب.

وفى المحاولة الرابعة وأثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة الخطوط اليونانية اشتبه عماد سيد حسين مأمور الجمرك فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون تليفونات داخل حقائب الراكب .

وقام توني فكري مدير الحركة بتكليف محمود عبد المولي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 19 هاتف محمول ماركة iPhone مخبأين داخل الحقائب بين الملابس.

وكانت المحاولة الخامسة أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه حسن مختار رئيس قسم تفتيش الركاب فى إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل الحقائب .

وقام خالد شعبان مدير الحركة بتكليف فاطمة عبدة مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتم ضبط 534 عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن داخل الحقائب.

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.