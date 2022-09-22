جمارك مطار القاهرة تحبط 5 محاولات تهريب لأدوية وهواتف محمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة الدكتور ماجد موسى من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية وعدد من الهواتف المحمولة والسجائر والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

.وكانت المحاولة الأولى بالصالة الموسمية بالإدارة الثالثة برئاسة سيد محمد ممدوح مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة خطوط مصر للطيران عندما استوقف إسلام علي حسين مدير الحركة بالصالة الموسمية فى أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة، فقام مدير الحركة بتكليف حسام مجدي سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 هواتف محمولة ماركة iPhone 14 .

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت علي رحلة خطوط مصر للطيران عندما اشتبه عبد الله حمدي مأمور الجمرك فى راكب يحمل جنسية عربية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان وأحمد عبد العليم مأمورى الجمرك تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب .وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 492 عبوة دوائية ومستحضرات تجميل و 45 خرطوشة سجائر و 8 هواتف محمولة .

والمحاولة الثالثة كانت فى نفس الإدارة وبالتنسيق مع العقيد باسم حجاج من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة حيث تم ضبط 25 سيجارة بداخلها مخدر الماريجوانا و 23 قرصا لعقار مدرج بجداول المخدرات مع راكب أجنبي من أصل مصري ، أثناء تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة خطوط شركة مصر للطيران ، وتم الضبط بلجنة من أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك وميلاد رسمي مدير الحركة .

أما المحاولة الرابعة فكانت فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على السيد مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة الخطوط الجوية التركية ، حيث استوقف أحمد عمر عجمي، مأمور الجمرك راكبة مصرية الجنسية تصطحب معها حقيبة واحدة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، ولاحظ توني فكري، مدير الحركة، قصر فترات سفر الراكبة وتكرارها في فترات متتالية، فسألها عما إذا كان لديها حقائب أخرى فتلعثمت قائلة إنها ستغادر إلى الأقصر، وبطلب الاطلاع على البوردينج وعدد الحقائب تعللت بأنه تم فقده وإنها ستغادر إلى أسيوط.وبالعرض على أحمد فؤاد الدلهماوي، مدير الإدارة بالإنابة، قام بتكليف فادي نبيل وأحمد مجاهد، مأموري الجمرك، وإسلام ربيع، من أمن الجمرك، تحت إشراف توني فكري، للبحث عند سير الحقائب عن أي حقائب أخرى تخص الراكبة، وبالفعل تم العثور على حقيبتين كبيرتين عليهما اسم الراكبة بتفتيشهما تبين وجود ٧١٥ وحدة عبارة عن أمبولات وشرائط وزجاجات وعبوات دوائية غالية الثمن .

وكانت المحاولة الخامسة والأخيرة فى نفس الإدارة بالتنسيق مع الرائد أحمد سمير محمد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى ، حيث تم ضبط راكب أجنبي بحوزته ٩ عبوات زجاجية وورقية بها مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بروكسل على رحلة خطوط مصر للطيران ، وقام بالضبط عماد سيد حسين، مأمور الجمرك، وعمرو عبد المنعم، مدير الحركة .

وتم تحرير 5 محاضر ضبط جمركي ارقام 198 و199 و200 و201 و202 لسنة 2022 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.