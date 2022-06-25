جمارك مطار القاهرة تحبط 5 محاولات تهريب لهواتف محمولة وسماعات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الفتاح طه من إحباط 5 محاولات تهريب لعدد من الهواتف المحمولة والسماعات والساعات والأسطوانات وكروت الألعاب ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، استوقف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بصالة الخدمة المميزة 4 ركاب بصحبة كل واحد منهم حقيبتين حاولوا الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.وبسؤالهم عما إذا كان بحوزتهم ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجابوا بالنفى.

وتم تمرير حقائب الركاب علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لمامور الجمرك وجود كميات كبيرة من الاجهزة بالحقائب، وبالعرض على أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك، والذي قرر تشكيل لجنة لتفتيشهم من مصطفي محمود المشنب مدير الحركة تامر عبد الله وامير محمود ودينا حسن مآمير الجمرك، تحت اشراف احمد ابو بكر فؤاد مدير الحركة وهاني سيد وزيري مدير الادارة، فتبين وجود 109 أسطوانة play station و50 سماعة appel watch, airpods , airpodspro، و 45 هاتف محمول ماركة iPhone، و 13 كارت ألعاب مع الراكب الاول.

ووجود ٢٠٩ أسطوانات play station، و ٢٠ ساعه ماركة apple، و ٣٠ سماعة apple، و ٤٨ هاتف محمول ماركة iPhone مع الراكب الثانيوكذا وجود عدد ٣٤٦ أسطوانة play station، و ١٠ ساعه apple، و ١٥ سماعه apple، و ٢٩ تليفون محمول ماركة iPhone مع الراكب الثالث .ووجود عدد ١٠٩ اسطوانات play station، و ١٥ سماعة appel، و ١٠ ساعات apple، و ٢٥ تليفون محمول ماركة iPhone مع الراكب الرابع.

كما تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل مع راكب علي نفس الرحلة داخل صالة الوصول.. وتم الضبط بلجنة من تامر محمد عبد الله ومحمد سيد حسن مأمور الجمرك وأحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف.

وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير ادارة الجمرك، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي ضد الركاب الخمسة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.