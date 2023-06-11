جمارك مطار القاهرة تحبط 5 محاولات تهرب جمركي

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من المخدرات المتنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الأولى برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روسيا علي رحلة خطوط طيران ايروفلوت القادمة من موسكو اشتبه أحمد عبد الرشيد مأمور الجمرك الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ وجود جسم معدني داخل احدي حقائب الراكب، قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة بتكليف أحمد محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سيف معدني ذو نصل حاد واثنين مطواة افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط 5 عبوات بهم سجائر الكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر و 2 كيس شفاف بداخل كل منهما عشرين قطعة حلوي مخلوطة بنفس المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من دبى على رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي ، تم الضبط بواسطة كل من أحمد خيري مأمور الجمرك و أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة الخطوط الاماراتية استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و طاهر خفاجي مدير الإدارة تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٠ خنجر أشكال وأحجام متنوعة و ١٤ مطواة و “بلطة” افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم .

وكانت المحاولة الرابعة فى الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي عباس أثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا على رحلة الطيران القادمة من باريس اشتبه محمود عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الله شحاته مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد بسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٨ شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ١٥٨ قرص.

أما المحاولة الخامسة والاخيرة فكانت فى الإدارة الثالثة برئاسة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الحقائب المتخلفة تم ضبط ٨ عبوات بهم سجائر الكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري كان قد وصل علي رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن ، تم الضبط بواسطة كل من محمد صلاح كامل واسامة عبد العزيز مأمورا الجمرك بإدارة الفحص بالأشعة و محمد محمود محمد و أحمد عبد السلام مأمورى الجمرك بإدارة التفتيش تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة .

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي أرقام 61 و62 و63 و64 و65 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وتم احالة الركاب الخمسه للنيابة المختصة. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى