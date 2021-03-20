جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب

تشمل تهريب مشغولات ذهبية وكمية من السجائر الأجنبية الصنع وعددا من المناظير الجراحية المستعملة

تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرمن إحباط 3 محاولات تهريب، تشمل تهريب مشغولات ذهبية وكمية من السجائر الأجنبية الصنع وعددا من المناظير الجراحية المستعملة.

وتمكنت الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى هاشم من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس.

وتخالف هذه الكمية أحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت اشتبهت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية عربية قادم من لبنان أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم كمال مأمور الفحص فتلاحظ له وجود مايشتبه أن يكون مشغولات ذهبية.

وبالعرض على مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود “كوليه” به “دلايات” من معدن الذهب الاصفر مرصع بفصوص من الأحجار الكريمة .

وبالعرض على هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من عبد السلام عادل والسيد أحمد موسي مأمورا الجمرك لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود “كوليه” آخر به “دلايات” ومرصع أيضا بفصوص من الأحجار الكريمة وسلسلة من الذهب الأبيض بها 2 “دلاية” إحداهما مرصعة بفص من الأحجار الكريمة وعدد 2 زوج حلق من الذهب الاصفر مزودين بفصوص من الأحجار الكريمة وزوج حلق من الذهب الأبيض مرصع بفصوص من الأحجار الكريمة على جسم الراكب.

وقرر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

وتضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع

وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة الجمارك عن تمكن موظفيها بالإدارة الثانية بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير تاخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وأكدت المصلحة أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت اشتبه حافظ منشاوي حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية في أحد الركاب الذى يحمل الجنسية العربية حاول الاندساس والخروج وسط جروب سياحي .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه او في حقائبه ما يجب الافصاح عنه أو يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص فتلاحظ وجود كميات من السجائر داخل الحقائب .

وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك قرر تكليف لجنة من سامح امين الجبار مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول وعبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 320 خرطوشة سجائر ماركة Heets داخل حقائبه.

وتم الجرد والتحريز بلجنة مكونه من جورج صفوت وسامي نبيل وعبد الرحمن سيد تحت إشراف محمود سعيد جوهر.

وقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وضبط محاولة تهريب عدد من المناظير الجراحية المستعملة

كما تمكن موظفي الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسةعبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب من المناظير الجراحية المستعملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران مصر للطيران القادمة من الدمام إشتبه الأستاذ عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من السعودية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد البحيرى مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة من دينا حسن مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١١٣ جهاز منظار جراحى مستعمل بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 42 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.