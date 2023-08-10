جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب سجائر ملفوفة بالماريجوانا والترامادول

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة في ضبط محاولتي تهريب عدد من السجائر الملفوفة بنبات الماريجوانا وأقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هولندا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من أمستردام اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاتة رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس .

وقام جورج ألفونس مدير الحركة المشرف بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 23 سيجارة، وشارك في الضبط عماد صلاح سالم وعلي محمود علي مأمورى الجمرك .

وكانت المحاولة الثانية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط 21 شريطا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي 210 أقراص بحوزة راكب مصري الجنسية قادما من دار السلام على رحلة خطوط مصر للطيران.

قام بالضبط مصطفى حسن عبد العزيز مأمور الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة .

قرر الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية بجمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 199 و200 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.