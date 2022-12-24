جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب نقد أجنبي ومواد مخدرة وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة، من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى والمواد المخدرة وعدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنه 2002 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2022 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميلانو على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من إيطاليا اشتبه أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد و محمد صلاح مأمورى الجمرك فتلاحظ وجود كثافات عضوية وما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء وسط الملابس بالحقائب .

وقام تامر قاسم مدير الادارة بالإنابة بتكليف جورج الفونس مدير الحركة وكريم محمد ومصطفي حسن وعماد صلاح مأمورى الجمرك بتفتيش الحقائب وتفتيش الراكب فتبين وجود 4 زجاجات بداخلهم سائل لمواد مخدرة و 29 قرصا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات و4 مطاوى و10 آلاف و260 يورو بعد منح الراكب المبلغ المسموح به قانونا دون افصاح وهو مبلغ 9360 يورو ما يوازي 10 الاف دولار أمريكي.

وكانت المحاولة الثانية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة حيث تم 47 قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات ومبلغ 10 الاف و150 يورو زيادة عن المسموح به قانونا دون إفصاح بحوزة راكب مصرى آخر علي صلة قرابة بالراكب الأول وذلك بعد تسليمه مبلغ 9360 يورو وهو ما يوازي 10 دولار أمريكي المصرح به قانونا دون افصاح ضبط راكب مصري آخر .

وقام الضبط حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك وجمال أحمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بحضور تامر قاسم مدير الادارة بالانابة .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمى 271 و272 لسنة 2022 اتخاذ الإجراءات القانونية إحالة الراكبين للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.