جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتين لتهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية أدوية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى هاشم مدير الادارة من ضبط محاولتين تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران النيل اشتبه محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة “X-RAY “بمعرفة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم تلاحظ وجود ما يشتبه أن يكون هواتف داخل حقائب الراكب، قام أحمد عاطف مدير الحركة بتكليف أحمد صابر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 21 هاتفا محمولا ، وقام هاشم مصطفى مدير الجمرك بتشكيل لجنة من محمد حسين ومحمد سالم مأمورا الجمرك تحت إشراف أحمد نبيل مدير الحركة في حضور علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي لجرد المضبوطات وتحريزها.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة اشتبه محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى أيضا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة “X-RAY ” بمعرفة عابدين عبد الرحيم وفرج حمدي تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد عاطف مدير الحركة بتكليف محمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب فتبين وجود 364 عبوة أدوية بشرية، وقام هاشم مصطفي بتشكيل لجنة مكونة من هاني عفيفي وأحمد صابر مأمورا الجمرك تحت إشراف أحمد نبيل مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 15 و16 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.