جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتين لتهريب عدد من أقراص الترامادول والسبائك الذهبية

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولتى تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة والسبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى وكانت فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالانابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الصومال على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من كيجالي اشتبه محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك فى راكب مصرى يعمل بمهنة مرموقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة “X-RAY “بمعرفة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام هاني أبو طالب مدير الحركة بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 65 شريطا لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 645 قرصا داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر حسين مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه محمد قنديل مأمور الجمرك فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة “X-RAY” بمعرفة محمد حميدة مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلاحظ وجود فواتير شراء من محلات الذهب، بالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك قام تكليف الدكتور مؤمن حسن بتفتيش الراكب ذاتيا فتم ضبط 6 سبائك ذهبية بوزن 1 كيلو و 50 جرام أخفاها الراكب داخل جيب سحري اسفل ملابسه الداخلية السفلية، وقامت لجنة مشكلة من محمد نبيل طلب و محمد فتح الله و مؤمن حسن مآمير الجمرك في حضور محمد سيد خليل واسلام ربيعي من إدارة الأمن الجمركي وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات .

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 96 و 97 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.