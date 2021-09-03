جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب أدوية بشرية ومكملات غذائية

تمكن موظفو الجمارك فى الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روسيا اشتبه مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب روسى وزوجته .

وبسؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفى .

وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالله حمدي عبدالله وأماني موسي تحت إشراف هاني أبو طالب بتفتيش حقائبهما وتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود2651 علبة وعبوة وشريط من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل مخبأة داخل الشنط وحول أجسامهما .

وتم الجرد والعد والتحريز بلجنة مكونة من نجاح لطفي ومحمود عبد المولي تحت إشراف خالد شعبان .

وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 141 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

كما تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وكانت المحاولتان الأولى والثانية فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على متن العبارة عمان حيث اشتبه أسامه أبو سعد مأمور الأمن الجمركى ومحمود أحمد مأمور تفتيش الركاب وأحمد فيصل مأمورى تفتيش الركاب فى الراكبين ا. م . م ، م. ا. ا مصريين الجنسية وبالعرض على عمر عبد النور مدير إدارة تفتيش الركاب تم تفتيش الراكبين وتم العثور على 30 حقنة و 280 قرصا دوائيا خاصة بعلاج سرطان الدم والكبد وتجلطات الرئة .

أما المحاولة الثالثة فكانت بناء على الإخبارية المقدمة من السيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهريب وأسامة أبو سعد مأمور الأمن الجمركى حيث تم ضبط كمية من الملابس الجاهزة خبأها الراكب خ . م . ع مصرى الجنسية قادم من الأردن على متن العبارة عمان داخل لفات من اللدائن ومحزومة بلاصق بلاستيكى أسفل أمتعته الشخصية .

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 587 ألفا و 588 جنيها .

وقرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى أرقام 30 و 35 و 36 لسنة2021 بمعرفة طارق جبر ومحمود طه بالشئون القانونية تحت إشراف رمضان قرنى مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .