جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 200 قرص ترامادول

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص وعبوات المواد المخدرة بالمخالفة للقوانين

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط 20 شريط بإجمالي 200 قرص لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بحوزة راكب مصري قادم من كينيا على رحلة الخطوط مصر للطيران القادمة من نيروبي ، تم الضبط بواسطة كل من محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك و أمير مطر مدير الحركة.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن اشتبه مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الاخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى مرسي مأمور الجمرك و هاني مصطفى رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل عبوات دوائية في الحقائب.

وقام تامر قاسم مدير الجمرك بالإنابة بتكليف حازم محمد علي مدير الحركة و بسمه حسني عبد الحميد بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 عبوات زجاجية وبلاستيكية متنوعة الأشكال والأحجام بداخلهم مخدر CBD.

وقرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 73 و74 لسنة 2023 وإحالة الراكبين للنيابة العامة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.