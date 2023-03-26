جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 10 هواتف محمولة مع راكب

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على السيد مدير الإدارة، اشتبه حسن مختار مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية قادم من دبى على رحلة خطوط مصر للطيران أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة بتكليف أحمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا.

وأسفر ذلك عن وجود عدد 7632 عبوة متنوعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان و 10 هواتف محمولة ، قام أحمد علي مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من السيد موسي و شريف عيد مأمورى الجمرك تحت إشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 75 لسنة 2023 ضد الراكب .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .