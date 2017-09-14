نقل وملاحة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب ٨٠ ألف يورو

مها أبوودن: تمكنت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، من ضبط ٨٠ ألف يورو، خبأها أحد الركاب المصريين القادمين من روما على رحلة طيران الإمارات رقم 896، داخل جهاز تليفزيون. تم تحرير محضر تهرب جمركى رقم 41 لسنة 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية ال