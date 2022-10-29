جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طائرة النيل رقم NB 128 اشتبه كريم غريب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من السعودية نظرا لارتباكه وقصر مدة السفر .
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أنور على فأفاد بوجود أشياء معتمة ومتكررة .
وبالعرض على أيمن شملول نائب مدير الادارة قام بتكليف شريف حسن بركات مدير الحركة ووليد أحمد مأمور الجمرك وكريم غريب وأحمد ياسين بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا بحضور علي فهمي بالأمن الجمركى فتبين وجود 351 عبوة من مستحضرات التجميل .
وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 54 لسنة 2022 .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.