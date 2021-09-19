اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب لساعة قيمتها تتجاوز مليون درهم

بالمخالفة لقانون الجمارك
السيد فؤاد 1:32 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21 1:32 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والساعات الثمينة بالمخالفة لقانوني الأسلحة والذخائر وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، منها ساعة يفوق ثمنها مليون درهم.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر راكب آسيوي أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية .

انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود ساعات وسط طيات الملابس.

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قرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك تشكيل لجنة من مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول ومحمد دهشان مأمور الجمرك.

وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خاتم من الالماس وساعتين ماركة رولكس وساعة ماركة باتيك فيليب والأخيرة ثمنها مليون و128 الف درهم إماراتي من واقع الفواتير التي وجدت مع الراكب.

واتضح أن الراكب يعمل مندوب لإحدى شركات الساعات وتتجاوز قيمة المضبوطات الخمسة مليون جنيه مصري طبقا للفواتير سالفة الذكر مع احتفاظ الراكب بما يرتديه من ساعة وخواتم على عتبار أنهم متعلقات ومسموحات شخصية.

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أما المحاولة الثانية فكانت نتيجة مجهود مشترك بين ورديتين متتاليتين من إدارات جمارك الركاب مبني رقم ٢ الإدارة الاولي برئاسة احمد سعد عبد المطلب وكل من احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة ومحمد إبراهيم عمر وسامي نبيل مأمورا الجمرك والإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفي هاشم وكل من عمرو عطية مدير الحركة ورنا رجب مأمور الجمرك.

وكانت المضبوطات عبارة عن ٣ مطواة مرقوم عليهم عبارات وأسماء وألقاب باللغة العربية مثل ” ابو انس ” وأيضا عصا حديدية “أدونيك” ينطوي من التي يستخدمها رجال الأمن والجميع محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما ورد في تأشيرة وتقرير رجال شرطة المفرقعات بالمطار .

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قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 118 و 119 لسنة 2021 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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بقلم السيد فؤاد

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