جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبي اشتبه محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية عقب رؤيته لمهنته المدونة بجواز السفر .

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قام بتكليف كل من هيثم محمد وخالد رمضان وإبراهيم حسن طلحه مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين 52 وحدة لزراعة الأسنان و3 كيس بهم “بنط” و مسامير تستخدم في زراعة الأسنان و كاميرات تستخدم فى التصوير داخل الفم وجهاز معايرة خاص بطب الأسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه وأسفل ملابسه التى يرتديها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .