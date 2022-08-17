جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كازابلانكا علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران استوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبة أجنبية الجنسية أثناء محاولتهه الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود كثافات داخل الحقائب .وقام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود قطعة من نبات الماريجوانا المخدر.

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير ادارة الجمرك بقام بمناظرة المضبوطات وجواز سفر الراكبة فتبين له أن الراكبة قادمة ترانزيت الي أسوان ومعها حقائب اخري فقام بابلاغ شركة الطيران لإحضار الحقائب وكلف كل من مصطفي بحر مأمور الجمرك و هاني أبو طالب مدير الحركة باستكمال التفتيش مما اسفر عن ضبط كمية اخري من المخدرات داخل الحقائب، فتبين وجود كمية أخرى من المواد المخدرة بعدد 5 عبوات بداخلهم 760 جراما من نبات الماريجوانا المخدر و برطمان زجاجي بداخله 228 جراما من زيت الماريجوانا و 6 امبول زجاجي بداخلهم زيت الحشيش المخدر بوزن 81 جراما ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات بها 247 جراما من نبات الماريجوانا و ميدالية معدنية بداخلها 17 جراما من نبات الماريجوانا و برطمان بلاستيك بداخله قطعة حشيش بوزن 8 جرام و عبوة زجاجية بداخلها زيت الحشيش بوزن 36 جراما و جهازين صغيرين يستخدما في تدخين الزيوت المخدرة.

قرر رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 175 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبة للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.