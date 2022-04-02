تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبدالمطلب مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طيران الخطوط الفرنسية استوقف محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته مبالغ نقدية بما يجب الإفصاح أو أية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كل من يوسف حامد مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود أشياء مماثلة داخل عبوات غذائية .

وقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٩٣ الف يورو مخبأة داخل علب أغذية جافة وبين طيات الملابس .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بعد منح الراكب ما يعادل ١٠ آلاف دولار وهي الكمية المصرح بها دون افصاح ، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة .

كما تمكن موظفي جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التبغ المسخَّن إلكترونيا IQOS وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على خطوط طيران العربية اشتبة بلال ضاحى بالأمن الجمركى في الراكب م . ع . ب مصري الجنسية .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه سلع ممنوعة أو محظورة أو سلع تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي .وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف أحمد مأمور الفحص وحسن علي أبوالفتوح مدير إدارة الفحص أفادا بوجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على ممدوح عبدالشافي قام بتشكيل لجنة من دعاء فيصل ورندا محمد بحضور أحمد حسن بمكافحة التهرب لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 5 من أجهزة التبغ المسخَّن إلكترونيا IQOS و138 قطعة أدوات مكياج بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .