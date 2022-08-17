جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة الخطوط التركية استوقف عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبا أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الصعيدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف إيمان موسى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥ علب بداخلها سجائر إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر و ٣ أمبولات زجاجية بها نفس الزيت المخدر وجهازين يستخدمان في تدخين الزيوت المخدرة.

قرر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.