جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء

تمكن موظفو جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دار السلام على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية،

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الجمرك تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بحقائب الراكب.

وقام محمود محمد سليمان مدير الحركة بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 5 سيوف و 5 خناجر و 7 قطع معدنية مدببة و 2 نبلة بإجمالي 17 سلاح أبيض، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

وقرر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 198لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية.