جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى الجندي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان اشتبه محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف محمود مصطفى محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 65 شريطا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات داخل حقائبه.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 95 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .