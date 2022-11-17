جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى حلمي الجندي مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مسقط على رحلة الخطوط الجوية العمانية اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية قادم من تايلاند ترانزيت مسقط أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه الشديد .

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة المشرف علي العمل بالخط الأخضر قرر تكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود علب فيتامينات، بفتحها تبين وجود شرائط لعقار يشتبه أن يكون من عقار الترامادول المخدر بالمخالفة للنوع المكتوب على العلب، كما تبين وجود عدد آخر من الأقراص بإجمالى 210 أقراص مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 147 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب على النيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .