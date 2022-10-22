جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الجمرك بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجاموا على رحلة طائرة خطوط شركة العربية اشتبه النميرى عبدالرحمن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من إيطاليا.. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على مدحت عبدالصبور مدير الاداره قام بتكليف عبدالقوى عزوز عبدالقوى وابراهيم مصطفى مأمورى الجمرك تحت إشراف احمد عاطف عبدالحميد مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 12شريط من عقار oxycontin 80mg المخدر و 4 شريط من عقار oxycontin 40mg المخدر وكذا 10 شريط من عقار fargan 40mg المخدر بإجمالى 364 قرص مخبأة داخل حقائبه وعلى جسده .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 52 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .