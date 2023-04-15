جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 810 أقراص من الترامادول المخدرة

تمكن رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب كمية أقراص الترامادول المخدرة .
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كينيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيروبي اشتبه أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .
وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء فتحي مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكب .
وقام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف أحمد مرسي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 81 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 810 أقراص أخفاهم الراكب داخل علبة شيكولاتة كرتونية.
قرر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 94 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.