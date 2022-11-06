جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 52 هاتف محمول

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وبذور نبات الماريجوانا المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقوانين.

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الرابعة برئاسة حسين هيكل مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كوبنهاجن علي رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه عماد صلاح مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل عربى قادم من الدانمارك .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون تليفونات.

وقام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٤ هاتف محمول أخفاهم الراكب داخل جيوب البنطلونات والجواكت داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثانية بنفس الإدارة برئاسة تامر قاسم مدير الادارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أمستردام على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد عادل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كارتين بداخلهما ١٠ بذور لنبات الماريجوانا المخدر.

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد علي السيد مدير الإدارة واثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه أحمد محمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسام عبد العال مأمور الجمرك لاحظ وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون تليفونات .

وقام توني فكري مدير الحركة بتكليف فاطمة محمد عبده مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٢٨ هاتف محمول ماركة iPhone وسط الملابس بالحقائب.

وكانت المحاولة الرابعة فى نفس الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جنيف على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه فادي نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة أجنبية الجنسية اثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك لاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل الحقائب .

وقام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف السيد أحمد موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٣٥٩ عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن وسط الملابس بالحقائب.

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٢٣٣ و٢٣٤ و ٣٣٦ و٣٣٧ لسنة ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .