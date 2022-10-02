جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 32 هاتف آيفون

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الادارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة للقانون.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طائرة الخطوط الكويتية اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب .
وتم تمرير أمتعته الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سامح محمد جمال الدين مأمور الفحص ومحمد عبالمنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود أجسام تكرارية ومتماثلة .
وبالعرض أحمد الحكش مدير الادارة الثانية بالانابة، قرر تشكيل لجنة من أحمد محمود البسيوني مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول وهبة مصطفي وابتهال مصطفي ومصطفي محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 32 هاتف محمول ماركة آيفون و35 سماعة بلوتوث و7 ساعات يد ذكية مخبأة داخل الأمتعة الشخصية .
وقرر صبحى ربيع مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.