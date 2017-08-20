جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 230 ألف دولار

مها أبوودن تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة ذهنى عبدالعظيم مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 230 ألف دولار و33 ألف درهم إماراتي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية، وقانون الجمارك رقم

مها أبوودن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة ذهنى عبدالعظيم مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 230 ألف دولار و33 ألف درهم إماراتي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران الإمارات رقم 927 والقادمة من دبى، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، مأمور التفتيش فى أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارت، وتلاحظ قصر فترة السفر والعودة.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل عملات أجنبية أو مشغلات ذهبية تزيد عن المسموح به، أقر بأنه ليس معه عملات أجنبية ومعه فقط بعض المشغولات الذهبية، تم تحصيل 38100 جنيه كرسوم جمركية وضرائب عنها باسم نجله.

وبتفتيش حقيبة لاب توب تلاحظ حرصه على حملها فى يدية طوال الوقت، وتبين وجود مبلغ 230 ألف دولار أمريكى، و33000 درهم إماراتي داخل الشنطة.

وقرر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 36 لسنة 2017.