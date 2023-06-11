جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 1400 عبوة مرهم للعين

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من ضبط محاولتى تهريب كمية من المراهم والمواد المخدرة بالمخالفة للقوانين.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روسيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من موسكو اشتبه مصطفي بحر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكبة تحمل جنسية أجنبية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات عضوية تكرارية متماثلة داخل الحقائب.

وقام أمير أحمد مطر مدير الحركة بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 1400 عبوة مرهم للعين، شارك في الضبط مريم عادل صادق و مها ممدوح وأحمد مدين و هيثم احمد و احمد عادل مهني مأمورى الجمرك.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على السيد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من النمسا علي رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا اشتبه السيد موسي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي في راكب أجنبي الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك و أحمد علي الشريف رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات عضوية وعبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب.

وقام توني فكري فريد مدير الحركة بتكليف أحمد مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 84 عبوة بلاستيكية بداخلهم مخدر cbd و 5 قطع حلوي تحتوي على مخدرات.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 145 و146 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي .