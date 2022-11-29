جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 11 سبيكة ذهبية وأكثر من 1144 قطعة مستلزمات طبية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة من ضبط ٤ محاولات تهرب جمركى لعدد من السبائك الذهبية وعدد من عبوات أدوية الأورام السرطانية كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة للقوانين.

وكانت المحاولة الأولى في الإدارة الثالثة برئاسة أسامة محمد دياب مدير الادارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الإماراتية اشتبه محمد مصطفي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة سفر الراكب وارتباكة الشديد .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الفحص بالاشعه تحت اشراف فرج حمدي رئيس القسم بالفحص أفاد بوجود كثافات متماثله داخل حقائب الراكب .

وقام وائل محمد امبابي مدير إدارة الحركة بتكليف محمد جمعه حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 11 سبيكة من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من معدن الذهب.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة صبحي ربيع جابر، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض اشتبه أحمد خيرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب سعودي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد محمود مأمور الفحص ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فأفاد بوجود عبوات تكرارية ومتماثلة داخل حقائب الراكب .

وقام أحمد حسن الحكش نائب مدير الإدارة بتكليف ياسر محمد مدير إدارة الحركة وهبة مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1144 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بطب وجراحة الأسنان داخل الحقائب.

والمحاولة الثالثة كانت فى الإدارة الرابعة برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة خطوط فلاي اديل القادمة من الرياض اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد يوسف مأمور الفحص وهاني مصطفي رئيس القسم فأفاد بوجود عبوات تكراريه و كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام محمود سعيد جوهر مدير إدارة الحركة بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 17 أمبول أدوية خاصة بعلاج الأورام السرطانية بداخل الحقائب وداخل الجاكت الذى يرتديه .

أما المحاولة الرابعة فكانت فى الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي مدير الادارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي ، اشتبه محمد محمود مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص تحت اشراف أحمد علي الشريف رئيس القسم افاد بوجود عبوات تكراريه ذات كثافه داخل حقائبها.

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركه قرر تكليف شرين كمال الدين ومحمود عبد المطلب وأحمد فؤاد مأموري الجمرك لتفتيش حقائب الراكبه فتبين وجود كميه من مستلزمات طب وجراحة الأسنان مخبأه بين طيات ملابسها داخل حقائبها.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٤ محاضر ضبط جمركي أرقام 154 و 155 و156 و157 لسنة 2022 بعد العرض على د. أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .