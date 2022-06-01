جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب نحو 400 شريط من أدوية منع الحمل والمسكنات

تمكن رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي محاولتى تهريب 400 شريط من أدوية منع الحمل والمسكنات بالمخالفة للقانون.

ففى أثناءإانهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جده علي ركاب رحلة الخطوط السعودية استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر الراكب راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود احمد شحاتة مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان تكون عبوات دوائية بين طيات الملابس وفي اكياس داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٢٤ شريط من دواء Diane الخاص بمنع الحمل و ٤٨ شريط من دواء solpadeine المسكن.

وعلي نفس الرحلة استوقف عمر سالم ياسين مأمور اللجنة الجمركية راكب آخر مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية ايضا .

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد محمود محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠٠ شريط من نفس دواء منع الحمل و ١٢٠ شريط من نفس الدواء المسكن مع الراكب الأول .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.