جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مستلزمات طبية وسبائك ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مدير الإدارة احمد عمر عبد القادر من ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية وسبائك ومشغولات ذهبية، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة الخطوط الجوية السعودية اشتبه عبد الحليم محمد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو عبد المجيد غزال مأمور الفحص تحت إشراف فرج حمدي محمد رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.
وبالعرض على تامر عادل مدير الحركة، قرر تكليف احمد جمال رشدي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية كبيرة جدا من المستلزمات الطبية الخاصة بالفم والأذن وعدد من السبائك والمشغولات الذهبية.
وقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.