جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة 200 ألف جنيه

مها أبوودن:تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة جمال عبدالحميد تركى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه ، وذلك بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدله رقم127لسنه 1955والمواد15 و121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه19

مها أبوودن:





تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة جمال عبدالحميد تركى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه ، وذلك بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدله رقم127لسنه 1955والمواد15 و121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه رفعت صدقى مأمور اللجنة فى دكتورة صيدلانية مصرية قادمة من دبى وذلك لقصر مدة سفرها تحمل حقيبة فى يدها وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY تلاحظ وجود أجسام صغيرة منتظمة.

وبفتح حقيبة الراكبة تبين وجود 2700 إبرة تجميل لزوم نضارة الوجه مخبأة بداخل الحقيبة وفي أجنابها وبين طيات الملابس وداخل الأحذية والكوتشات، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 200 ألف جنيه.

قرر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 126 لسنة 2017.