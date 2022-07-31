جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير لجمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة للقوانين.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رحلة رقم 733 اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية نظرا لارتباكه الشديد .
وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد البحيري مأمور الفحص بالاشعة ومحمد صابر محمد رئيس قسم الفحص فتبين وجود كثافات وأشياء متماثلة وتكرارية .
وبعرض الأمر علي محمود عبد النبي نائب مدير الادارة قام بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك وعمرو العميري مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 400 عبوة زيوت شيش إلكترونية و200 قطعة غيار خاصة بالشيش داخل حقائب الراكب.
قرر أسامة دياب مدير الادارة الثالثة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 98 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .