جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب فصوص يشتبه أنها ألماس

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهره الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من فصوص الألماس والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة الخطوط الملكيه الأردنية ، اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود أحمد محمد شحاته مأمور الفحص طاهر محمود خفاجي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائبه .

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الجمرك قرر تكليف عمرو عطية مدير إدارة الحركة وسامي نبيل وأمير محمود وأحمد خيري رضوان مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود كمية من الخواتم من معدن الفضة وعدد من الفصوص البيضاء يشتبه أن تكون من الألماس وكمية من الأحجار الكريمة مختلفه الأشكال والأحجام يشتبه مخبأه بين طيات الملابس وداخل جيوب الملابس و في حقيبة اليد الصغرى.

كما أسفر التفتيش الذاتى عن وجود كيس شفاف اللون داخل منديل ورق بداخلة مشغولات من معدن أبيض اللون مرصعة بفصوص يشتبه ان تكون من الألماس مخبأه داخل جيب الجاكت الذي يرتديه .

وقرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهره مبني 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 144 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.