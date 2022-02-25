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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماظ

ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماظ بالمخالفة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976
السيد فؤاد 8:46 م, الجمعة, 25 فبراير 22 8:46 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماظ بالمخالفة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 714 توجه راكب مصرى إلى الصاله الحمراء محاولا خداع رجال الجمارك، طالبا سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على أمتعته التجاريه المقر عنها نظرا لظروف خاصة به وبمراجعة جواز سفره تلاحظ كثرة سفر الراكب وتردده .

وتم تكليف روضة طارق بتفتيش أمتعة الراكب وهيثم أحمد مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم حسن مدير الحركة بتفتيشه ذاتيا فتبين وجود شهادات الضمان (الجراندى) الخاصة بالمجوهرات و2 حلق من الذهب الأبيض المرصع بفصوص من الألماظ بوزن قائم ٩ قيراط طبقا لشهادات الضمان مخبأة بين طيات الملابس كما تبين وجود فاتورة شراء كوليه حريمى بتفتيشه ذاتيا تبين أنه يرتدى الكوليه الحريمى المرصع بفصوص الألماظ حول عنقه بوزن 18 جراما.

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قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 42 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

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بقلم السيد فؤاد

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