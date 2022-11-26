جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب راكب 85 ألف يورو و3 آلاف دولار

تمكن موظفو جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب 85 ألف يورو و3 آلاف دولار أثناء تفتيش راكب.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحله القادمة من باريس استوقف محمد شاكر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

و عند سؤاله عما إذا كان لديها ما يستحق عنه رسوم جمركية أو مبالغ مالية يريد الإفصاح عنها أنكر حوزته لأيه أشياء يستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية أو أية مبالغ مالية.

و بوضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أنور علي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف محمد سالم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا.

مما أسفر عن وجود كمية من النقد الأجنبي (يورو) بين طيات الملابس و داخل الأحذية بالحقائب.

وقام أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة بتشكيل لجنة مكونه من كلا من محمد شاكر مأمور الجمرك و محمد سالم مأمور الجمرك و محمد سمير مأمور الجمرك و ذلك في وجود علي فهمي من قوه الأمن الجمركي لتفتيش الراكب ذاتيا.

وأسفر التفتيش عن وجود عملات أجنبية أخري (دولار) بكميات كبيرة رغم وجود لافتات واضحه بجميع صالات المطار مدون عليها ما يجب الإفصاح عنه من مبالغ نقدية حسب ما جاء بقوانين و تعليمات البنك المركزي في ذلك الشأن.

و بعرض الأمر علي أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة أمر اللجنة سالفة الذكر بجرد المبالغ المضبوطة بحوزة الراكب و تبين أن المبالغ زادت عن الحد المسموح به قانونا، وعليه قام بعرض الأمر علي عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة.

وأمر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2022 ضد الراكب و عليه تم تشكيل لجنة لجرد وعد وتحريز المضبوطات مكونة من محمد سمير ومحمد شاكر و أحمد سامي تحت إشراف ريمون غطاس مدير الحركة.

وأسفرت اللجنة عن المبالغ المضبوطة عبارة عن 85 ألف يورو بالإضافة إلى 3 آلاف دولار، وذلك بعد استلام الراكب المبلغ المسموح به و هو عبارة عن 10 آلاف دولار، وذلك بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.