جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب راكب لـ240 قرصا من الترامادول المخدر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولة تهريب راكب لـ240 قرصا من الترامادول المخدر.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .
وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أنور علي محمود مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.
وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة بتكليف أحمد محمود و أحمد عادل مامورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 24 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 240 قرص.
قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 28 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.