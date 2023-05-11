جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات لتهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالانابة بالمخالفة لأحكام القانون

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية علي رحلة خطوط طيران “نسمة” القادمة من جدة، اشتبه محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.

قام أحمد نبيل مدير الحركة بتكليف محمد حسين وحسام صقر بتفتيش الراكب ذاتيا فتم ضبط 4 سبائك ذهبية بوزن ٤٠٠ جرام ، قام بتحريز المضبوطات محمد سالم و محمد حسن .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب نفس الرحلة اشتبه محمد حسن عبد الوهاب فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة كل من محمد سالم و هاني عفيفي تحت اشراف أحمد نبيل مدير الحركة تبين وجود 3 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 330 جرام.

وكانت المحاولة الثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة، اشتبه محمد حسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضاً حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية في حقيبة يد الراكب.

قام أحمد نبيل مدير الحركة بتكليف حسام فتحي صقر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 4 سبائك ذهبية، وبتفتيش الراكب ذاتياً بواسطة حسام صقر و هاني احمد عفيفي تم ضبط سبيكتين ذهبيتين، تم تكليف لجنة مكونة من محمد سالم و محمد حسين لعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 6 سبائك بوزن إجمالي 690 جرام.

قرر زكريا حسب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 27 و 28 و 29 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.