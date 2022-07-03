جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات تهريب

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لساعة ثمينة وعدد من السجائر الإلكترونية وكمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة للقوانين.

وكانت المحاولة الأولى فى الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم 3 برئاسة تامر قاسم مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه هاني محمود مأمور الجمرك فى راكب أجنبي من أصل مصري قادم من أمريكا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل الحقائب .

وقام أحمد عمر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 104 سيجارة إلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالانابة وإثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك خالد رمضان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بإشعةX-RAY حقائبة بمعرفة أحمد مدحت مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة .

وقام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود لفة بداخلها نبات الماريجوانا المخدر و ٤ سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا و ٤ امبول بداخلهم زيت الماريجوانا و مطحنة لتعاطي المخدرات.

أما المحاولة الثالثة فكانت فى الإدارة الأولي برئاسة الدكتور حسين عبد الله هيكل مدير الإدارة بالانابة حيث تم ضبط ساعة يد ماركة باتيك فيليب مرصعة بالاحجار الكريمة باهظة الثمن داخل حقيبة هاند خاصة براكب عربى رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي .

وقام بالضبط خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول وأحمد عمر عجمي وعماد سيد حسين وإبراهيم كمال مأمورى الجمرك وسامح سيد رئيس القسم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .