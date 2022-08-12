جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط منظارا وعددا من الأسلحة البيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فتحى فوزى من ضبط شيكين بإجمالي ٤٥ مليون جنيه ومنظار وعدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميلانو على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية لقصر مدة سفر الراكب وتعدد مرات سفره في مدد قصيرة، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية .

وقام إبراهيم حسن محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة ثم ولاء محمد فرغلي و مصطفي بحر مأمورا الجمرك بتفتيش الحقائب فتلاحظ لهما وجود ظرف بداخله شيكين مسحوبين علي أحد البنوك المصرية الاول ب ٢٠ مليون والثاني ب ٢٥ مليون جنيه مصري موقع من إحدي السيدات لصالح شخص آخر ليس الراكب طرف فيهما وتوكيل مخصص من السيدة الموقعة على الشيكات إلى نفس الشخص الصادر لأمره الشيكين.

وقام فتحي فوزي مدير الجمرك بعرض الواقعة علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي فقرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وتم احالة الراكب للنيابة المختصة والتي امرت باخلاء سبيل المتهم اذا سدد ضمانا ماليا قدره ١٠ الاف جنيه وفي حالة العجز عن السداد يحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وفى المحاولة الثانية واثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف محمد يوسف راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الجمرك فأفاد بوجود أجسام معدنيه .

وقام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف ولاء محمد فرغلي بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣ أسلحة بيضاء ومنظار يتم تركيبه علي سلاح ناري و أفاد تقرير المقدم عمرو نجم وكيل ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ .

قرر فتحي فوزي مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.