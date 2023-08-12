جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط  محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسن 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة الخطوط الإيطالية اشتبه محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي من اصل عربي مصرية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب .

قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة بتكليف سعيد عبد النبي سعد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من السجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر وكوكتيل متنوع من نفس المخدر، عبارة عن ٦ تانك بهم الزيت المخدر المذكور و ٤ سجائر إلكترونية بهم نفس الزيت و ٤ أجهزة خاصة بالسجائر الإلكترونية و ٣ علبة بكل منها ١٠ قطع حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن ١٥٧ جرام و ٢٠ قطعة حلوي بهم نفس المخدر بوزن ٩٨ جراما و ٣ زجاجات بهم نبات وزيت الماريجوانا بوزن ٣٢٤ جراما .

قرر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الأولي بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.