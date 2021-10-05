جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من العملات المعدنية الأثرية

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقوانيين حماية الآثار ومكافحة المخدرات والجمارك والاستيراد والتصدير.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، تم إيقاف راكب أجنبي من أصل عربي اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وتبين وجود 4 أكياس صغيرة بداخلهم نبات الماريجوانا بوزن 15 جرام تقريبا وواحد بار شيكولاته به مخدر الماريجوانا وواحد جهاز سيجارة إلكترونية به زيت من نفس المادة المخدرة و واحد برطمان بداخلة 12 من بذور الماريجوانا و 2 علبة عدسات بداخلهما نبات المشروم المخدر وواحد كيس بداخله مادة THC المخدرة واخيرا مطحنة خاصة بالمخدرات .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، تم إيقاف راكب عربي اثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون عملات معدنية.

وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة، وتبين أنها ترجع للعصر العثماني وعملة واحدة ترجع للعصر الروماني وعملة واحدة ترجع لملك السعودية عبد العزيز آل سعود وأنها تخضع جميعها لقانون حماية الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي وإحالتهما للنيابة المختصة .

كما تمكن موظفي جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانوني الجمارك والإستيراد والتصدير، حيث تم الاشتباه فى م . ف . م سائق السياره رقم ١٥٥١/٥ ركوبه عامة ليبيا القادمة من ليبيا .

وبمعاينة السيارة تبين وجود ٣٨ هاتف محمول ماركة آيفون ١١ مخبأة داخل أماكن متفرقة بجسم السيارة .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، وطلب الراكب التصالح مع الجمارك وقام بسداد التعويض الجمركي .