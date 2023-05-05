جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتي تهريب سبائك ذهبية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط شركة طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباك الراكب وقصر مدة سفره، قام مدحت عبد الصبور مدير الجمرك بتكليف محمد حسين محمود وهاني أحمد عفيفي بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 6 سبائك ذهبية بوزن 670 جرام أخفاها الراكب في مكان حساس بجسدة، قام بتحريز المضبوطات حسام فتحي صقر ومحمد سالم محمد مأمورى الجمرك .

وكانت المحاولة الثانية أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جده اشتبه محمد عدلي الليثي مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، بتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسي مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم .

وتلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمد أمين مدير الحركة بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 سبائك ذهبية بلغ وزنها 250 جرام 2 منهم اخفاهم الراكب في مكان سري أسفل القاع الخارجي للحقيبة و2 داخل سماعه “صب”، وقام محمد الدمرداش مدير الجمرك بتكليف لجنة بتحريز المضبوطات من أحمد أمين وحسن شرف و أحمد رفاعي ومحمود سليمان مدير الحركة في حضور علي فهمي من إدارة الامن الجمركي .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 20 و21 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .