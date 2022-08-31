جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتى تهريب 320 قرص ترامادول

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى جمارك الركاب رقم 1 مطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب جمركى لعدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء أنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار أورلى الفرنسى علي رحلة خطوط ثرانسافيا اشتبه محمد عدلي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركيه نطرا لارتباكه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسماء إبراهيم وسامح سيد فتلاحظ وجود كثافات متشابهة .

وبالعرض علي عمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف سيد فؤاد سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 260 قرص ترامادول من عقار الترامادول المخدر مخبأه بين طيات الملابس وملفوفة داخل ورق حراري .

وكانت المحاولة الثانية بالتنسيق مع المقدم أحمد شديد بإدارة البحث الجنائي تم ترقب وصول أحد الركاب القادمين من مطار أورلى الفرنسى ( أورلي) على رحلة الخطوط الجوية ثرانسافيا ، وقام عمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سيد فؤاد سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فور وصوله فتبين وجود 60 قرصا من عقار الترامادول المخدر .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 38 و 39 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي